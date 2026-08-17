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Leadership féminin : le Togo représenté à la nouvelle Académie africaine de Kigali

L'Académie africaine des femmes dans le leadership politique a été lancée il y a quelques jours à Kigali, au Rwanda, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, indique Togo Réveil. 

Victoire Tomégah-Dogbé © republicoftogo.com

L'Académie africaine des femmes dans le leadership politique a été lancée il y a quelques jours à Kigali, au Rwanda, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, indique Togo Réveil. 

Sur plus de 1 300 candidatures reçues, l'Académie a sélectionné quarante femmes leaders politiques venues de tout le continent. Parmi elles figure Victoire Tomégah-Dogbé, ancienne Première ministre du Togo, dont la présence illustre le rayonnement continental des dirigeantes togolaises.

Cette initiative vise à renforcer les capacités des femmes africaines engagées en politique et à favoriser leur accès aux plus hautes sphères de décision, dans une région où leur représentation reste encore largement insuffisante.

Information additionnelle

Togo Réveil N°674.pdf

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