Leadership féminin : le Togo représenté à la nouvelle Académie africaine de Kigali
L'Académie africaine des femmes dans le leadership politique a été lancée il y a quelques jours à Kigali, au Rwanda, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, indique Togo Réveil.
L'Académie africaine des femmes dans le leadership politique a été lancée il y a quelques jours à Kigali, au Rwanda, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, indique Togo Réveil.
Sur plus de 1 300 candidatures reçues, l'Académie a sélectionné quarante femmes leaders politiques venues de tout le continent. Parmi elles figure Victoire Tomégah-Dogbé, ancienne Première ministre du Togo, dont la présence illustre le rayonnement continental des dirigeantes togolaises.
Cette initiative vise à renforcer les capacités des femmes africaines engagées en politique et à favoriser leur accès aux plus hautes sphères de décision, dans une région où leur représentation reste encore largement insuffisante.
Information additionnelle
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