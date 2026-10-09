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Les espèces, c'est terminé !

La Caisse de Retraites du Togo (CRT) a achevé la migration du paiement des pensions vers les comptes bancaires et les portefeuilles Mobile Money, indique Economie & Développement.

Compte en banque ou Mobile Money © republicoftogo.com

La Caisse de Retraites du Togo (CRT) a achevé la migration du paiement des pensions vers les comptes bancaires et les portefeuilles Mobile Money, indique Economie & Développement.

Les versements en espèces, jusqu'ici encore possibles, sont désormais définitivement supprimés. Les pensionnés doivent donc être payés exclusivement par virement bancaire ou sur leur compte de monnaie électronique.

Information additionnelle

Economie & Développement N°383.pdf

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