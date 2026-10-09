Les espèces, c'est terminé !

La Caisse de Retraites du Togo (CRT) a achevé la migration du paiement des pensions vers les comptes bancaires et les portefeuilles Mobile Money, indique Economie & Développement.

Les versements en espèces, jusqu'ici encore possibles, sont désormais définitivement supprimés. Les pensionnés doivent donc être payés exclusivement par virement bancaire ou sur leur compte de monnaie électronique.