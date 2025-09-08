Un nouveau gouvernement en gestation

Le quotidien Togo Matin, paru lundi, exprime son impatience quant à la formation de la nouvelle équipe gouvernementale.

Pour le journal, la nomination récente d’un secrétaire général du gouvernement constitue un premier signal annonciateur. Cette fonction stratégique, désormais occupée par Stanislas Baba, est considérée comme l’un des rouages essentiels de la nouvelle architecture institutionnelle.

Le Togo s’est en effet doté d’une nouvelle Constitution, adoptée le 6 mai 2024, qui consacre un changement majeur : l’exécutif est désormais dirigé par le président du Conseil.

Dans ce contexte, la désignation des nouveaux ministres apparaît comme une étape décisive pour traduire dans les faits la réforme constitutionnelle et impulser une nouvelle dynamique à l’action gouvernementale.