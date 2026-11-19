Accès à l’eau : des chercheurs en quête de solutions à Kara
Depuis le mercredi, le campus de l’Université de Kara accueille un colloque international consacré à l’approvisionnement en eau potable dans la région, indique Waraa par jeudi.
Depuis le mercredi, le campus de l’Université de Kara accueille un colloque international consacré à l’approvisionnement en eau potable dans la région, indique Waraa par jeudi.
Plus de 300 universitaires, chercheurs, experts et professionnels du secteur y prennent part. L’objectif est de mettre en commun travaux de recherche et retours d’expérience pour mieux comprendre les difficultés d’accès à l’eau et proposer des solutions adaptées.
Croissance démographique, aléas climatiques, vieillissement des réseaux : garantir un accès durable à l’eau potable reste un défi majeur. Le colloque veut rapprocher le monde de la recherche des acteurs de terrain pour que les travaux scientifiques débouchent sur des réponses concrètes.
Information additionnelle
Waraa N°586.pdfTélécharger