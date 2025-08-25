Rubriques

Les négociations s’ouvrent dans le secteur bancaire

Les syndicats du secteur bancaire ont décidé de suspendre leur mouvement de protestation, rapporte Togo Matin dans son édition de lundi. Cette décision intervient alors que des discussions ont été entamées avec les ministères compétents.

Dialogue en cours © republicoftogo.com

Les négociations portent sur les revendications du personnel bancaire, notamment les conditions de travail, la revalorisation salariale et certains avantages liés à la convention collective. Les autorités se sont engagées à examiner les doléances dans un esprit d’apaisement.

Selon les représentants syndicaux, cette suspension vise à favoriser un climat de dialogue constructif. Une issue favorable aux revendications est espérée dans les prochains jours.

Le calme est donc de retour dans le secteur, même si les syndicats restent vigilants quant au suivi des engagements pris par le gouvernement.

