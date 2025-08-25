Un partenariat scellé entre la Chambre de commerce du Togo et celle d’Osaka

La Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI-Togo) et la Chambre de commerce et d’industrie d’Osaka ont signé la semaine dernière une convention de coopération, rapporte lundi Eco & Finances.

L’accord a été conclu sur le site de l’Exposition universelle d’Osaka, où le Togo dispose d’un pavillon dédié.

Cet accord vise à renforcer les échanges économiques et commerciaux entre les deux institutions, en mettant l’accent sur le partage d’expertise, la facilitation des investissements et la promotion des opportunités d’affaires.

Troisième plus grande ville du Japon après Tokyo et Yokohama, Osaka est l’un des moteurs économiques du pays. La ville, qui abrite plus de 2,7 millions d’habitants et près de 20 millions dans sa région métropolitaine (Kansai), est réputée pour son dynamisme industriel et commercial.

Historiquement surnommée la « cuisine du Japon » en raison de son rôle central dans le commerce du riz, Osaka s’est modernisée pour devenir un hub international de la finance, de la logistique et de la haute technologie. La ville concentre des secteurs clés tels que l’électronique, les biotechnologies, la robotique, la chimie et la recherche médicale.

Le port d’Osaka, intégré au complexe portuaire Hanshin (avec celui de Kobe), est l’un des plus importants du Japon, facilitant les échanges avec l’Asie et le reste du monde.

Des opportunités pour le Togo

Pour la CCI-Togo, ce partenariat ouvre des perspectives dans le transfert de savoir-faire, le développement de partenariats industriels et l’attraction d’investissements étrangers. Le Togo, qui mise sur sa plateforme logistique avec le Port autonome de Lomé et ses ambitions de hub régional, espère bénéficier de l’expérience d’Osaka en matière de commerce international et de développement urbain.

L’accord pourrait également favoriser les échanges dans le domaine de l’agro-industrie, un secteur où le Togo souhaite valoriser ses produits sur les marchés asiatiques.

En choisissant le cadre symbolique de l’Expo universelle d’Osaka pour sceller cette coopération, les deux chambres de commerce affichent leur volonté de bâtir un partenariat durable, axé sur l’innovation, la résilience et l’ouverture au marché mondial.