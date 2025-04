Les paiements instantanés bouleversent l’écosystème financier

Engagement, discrétion et efficacité. Depuis plusieurs années, Sandra Ablamba Johnson incarne avec humilité et constance une vision du service public au plus haut niveau de l’État. Aux côtés du président Faure Gnassingbé, elle contribue activement à la mise en œuvre des politiques de développement, dans un esprit de rigueur et de dévouement, écrit Le Médium en vente mardi.