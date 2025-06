Les Togolais choisissent la paix face aux appels à la subversion

Le pari des activistes de la diaspora togolaise, qui misaient sur un soulèvement massif des populations les 26, 27 et 28 juin 2025, a tourné court.

Selon le journal Togo Réveil paru vendredi, la première journée s’est déroulée dans un calme quasi absolu sur l’ensemble du territoire.

Malgré des appels répétés à la désobéissance civile diffusés sur les réseaux sociaux par certains opposants à l’étranger, les populations ont largement ignoré ces incitations.

Togo Réveil souligne « une remarquable indifférence » de la population face à ces appels jugés déconnectés de la réalité locale. Les citoyens semblent avoir choisi la stabilité et la sérénité, tournant le dos à ce que d’aucuns qualifient de tentative de déstabilisation téléguidée depuis l’extérieur.

Cette faible mobilisation met en évidence une fracture grandissante entre les agendas politiques de certains membres de la diaspora et les priorités quotidiennes des Togolais, plus préoccupés par les questions économiques et sociales que par les mots d’ordre virtuels.