Quand TikTok devient un mégaphone pour l’anarchie

Certains opposants basés à l’étranger ont choisi de faire des réseaux sociaux leur principal théâtre d’opération. À coup de vidéos sur TikTok, de messages viraux sur WhatsApp et de publications enflammées sur Instagram, ils appellent à la désobéissance civile, incitant les citoyens à braver les lois en vigueur.

Mais cette stratégie soulève une question de fond : où mène réellement cette agitation numérique ?

Il est facile d’appeler au chaos à distance, bien protégé derrière un écran à plusieurs milliers de kilomètres. Il est facile d’attiser les braises de la colère en quelques stories ou lives, sans jamais se confronter aux conséquences sur le terrain.

Les réseaux sociaux, lorsqu’ils sont bien utilisés, peuvent être des outils puissants de liberté d’expression, d’éducation civique et de mobilisation constructive. Mais détournés de leur finalité, ils deviennent des armes de désinformation et de division. Le Magnan Libéré le souligne justement : « Mal utilisés, ils deviennent des bombes sociales. »

Être influenceur, ce n’est pas chercher à choquer pour exister. Ce n’est pas semer la confusion dans les esprits les plus vulnérables ni pousser des jeunes à risquer leur avenir dans des actions improvisées, souvent illégales. Ce n’est pas attiser la haine en déguisant l’agitation en militantisme.

Les transformations durables passent par le dialogue, la cohérence, la responsabilité et la participation active au débat national. On ne reconstruit pas une nation sur des hashtags et des slogans partagés entre deux vidéos virales.