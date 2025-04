Lomé en mode élégance pour la Semaine de la haute couture africaine

Du 1er au 5 avril, la capitale togolaise vibre au rythme de l’élégance à l’occasion de la Semaine de la haute couture africaine.

L’événement, qui rassemble créateurs, stylistes, mannequins et passionnés de mode venus de tout le continent, met à l’honneur le savoir-faire textile africain dans toute sa diversité, indique Togo Matin en kiosque vendredi.

Défilés, expositions, ateliers et rencontres professionnelles rythment cette semaine dédiée à la créativité et à l’innovation dans l’univers de la mode. L’objectif : valoriser les talents africains, encourager la consommation locale et positionner Lomé comme un hub de la mode sur la scène internationale.