Lomé et le MCC : la pause stratégique validée par les incertitudes américaines

L’annonce faite récemment par le ministère américain de l’Efficacité gouvernementale (Department of Government Efficiency - DOGE) concernant la Millennium Challenge Corporation (MCC) sonne comme une validation de la posture prudente adoptée par le Togo.

Le pays, en toute souveraineté, avait décidé de suspendre son processus d’engagement avec cette initiative, malgré les opportunités qu’elle pouvait offrir, indique L’Eveil de la Nation paru vendredi.

Le Millennium Challenge Corporation est un programme d’aide bilatérale lancé par les États-Unis en 2004. Il vise à promouvoir la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement, à travers des compacts, c’est-à-dire des accords de subvention à long terme.

Pour en bénéficier, les pays doivent remplir un certain nombre de critères en matière de gouvernance, de transparence économique, de lutte contre la corruption, et de respect des droits civiques.

Le Togo avait été présélectionné après avoir satisfait à plusieurs indicateurs clés, notamment la bonne gouvernance et la liberté économique. Des discussions avancées avaient été entamées pour définir les projets éligibles à ce financement, principalement dans les secteurs de l'énergie et de l’agriculture.

Cependant, après une évaluation approfondie, les autorités togolaises avaient décidé de suspendre les négociations. Un choix stratégique, fondé sur une volonté de préserver l’autonomie décisionnelle du pays dans le pilotage de ses projets prioritaires, sans dépendre de conditionnalités externes souvent perçues comme restrictives.

L’annonce de la réévaluation du MCC par l’administration américaine et les incertitudes liées à la pérennité du programme réaffirment la justesse de la position togolaise. Elle montre aussi la capacité du Togo à anticiper et à s’adapter aux évolutions géopolitiques et aux réalités de la coopération internationale.