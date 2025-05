Expansion urbaine : le DAGL enquête sur l’occupation des réserves administratives

Le District Autonome du Grand Lomé (DAGL) a officiellement lancé en début de semaine une étude approfondie sur l’urbanisation galopante et l’occupation anarchique des réserves administratives, dans un contexte de transformation rapide du paysage urbain.

Cette initiative vise à analyser l’étendue et les impacts de l’urbanisation non planifiée qui menace de plus en plus les espaces publics, les réserves administratives et les zones à vocation collective dans la capitale togolaise.

Selon La Nouvelle Tribune parue vendredi, la dynamique actuelle d’expansion urbaine est marquée par une double pression :

la croissance démographique rapide, avec une population urbaine toujours plus nombreuse,

la pression foncière accrue, qui conduit à des constructions parfois illégales ou non encadrées sur des terrains publics réservés.

Pour les autorités du DAGL, cette étude doit permettre de mieux comprendre les logiques d’occupation du sol, d’identifier les zones les plus vulnérables, et de proposer des solutions concrètes pour une urbanisation plus maîtrisée. Il s’agit également de préserver les espaces administratifs et d’intérêt général, aujourd’hui menacés par l’urbanisation désordonnée.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large de renforcement de la gouvernance urbaine, de préservation du cadre de vie et de planification durable du développement du Grand Lomé.

Les résultats de l’étude devraient servir de base à de futures politiques d’aménagement, et pourraient déboucher sur des mesures réglementaires ou des actions de régularisation foncière, en concertation avec les collectivités locales et les services de l’État.