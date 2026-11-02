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Lomé et Pointe-Noire bientôt reliés par la mer ?

Le port de Lomé pourrait devenir l’une des têtes de pont d’un corridor maritime reliant l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.

Une nouvelle activité de cabotage vers l'Afrique Centrale © republicoftogo.com

Le port de Lomé pourrait devenir l’une des têtes de pont d’un corridor maritime reliant l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.

La Banque africaine de développement (BAD) a lancé une étude de faisabilité pour la création d’un service panafricain de cabotage et de feedering, avec une première ligne envisagée entre Lomé et Pointe-Noire, au Congo. Information à lire lundi dans Nouvelle Opinion. 

Le cabotage désigne le transport maritime de marchandises entre ports d’une même région. Le feedering consiste, lui, à redistribuer par des navires plus petits les conteneurs débarqués dans un grand port vers des ports secondaires.

Un tel service permettrait de faciliter les échanges entre pays africains, aujourd’hui souvent obligés de passer par des ports hors du continent ou par des routes terrestres coûteuses.

Information additionnelle

Nouvelle Opinion N°979.pdf

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