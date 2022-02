Lomé sent l’urine

Se soulager en public se banalise. On ne se gêne plus d'uriner devant les gens, peu importe l’heure ou l’endroit ! À chaque coin de rue, les odeurs d’urine et d’excréments accompagnées de mouches vous accueillent, constate vendredi Togo Matin.

C’est évidemment interdit, mais les mises en garde et l’affichage publique n’y font rien.

Seule solution, installer des toilettes publiques dans la capitale.