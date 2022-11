Lourdes pertes

Des banques, des fournisseurs de services financiers et des entreprises de télécommunications de 12 pays africains, parmi lesquels le Togo, ont perdu entre 30 et 50 millions de dollars à la suite de cyberattaques entre 2018 et 2022.

L’Economiste paru mardi a consulté le rapport d’une société singapourienne de sécurité digitale.

Les pertes sont sans doute beaucoup plus importantes.