'Méritocratie républicaine'

On admire son sens du devoir, on salue sa gestion rigoureuse des affaires de l’Etat, on clame sa réussite. Mais de qui s’agit-il ?

Vision d’Afrique trace le portrait de Sandra Ablamba Johnson, la secrétaire générale de la présidence de la République.

‘A seulement 42 ans, elle est l’une des figures marquantes de la nouvelle génération de l’élite d’hommes et de femmes politiques au Togo. Après avoir sillonnée les couloirs du pouvoir où elle a su étaler sa classe et son potentiel, cette technocrate et défenseuse des réformes économiques incarne plus que jamais le nouveau visage de la diplomatie économique et administratif togolais’, écrit le journal.