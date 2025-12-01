Microbes en panique : un nouveau désinfectant 100% togolais débarque

Le Togo tient peut-être son nouveau super-héros… et il ne porte ni cape, ni masque.

Il s’appelle « Save and Clean », un tout nouveau désinfectant 100% togolais dont la mission est simple : traquer virus, bactéries et champignons, et les renvoyer illico là d’où ils viennent.

Le journal Nouvelle Opinion, paru lundi, assure que le produit fait le travail « avec une grande efficacité ». Rien que ça.

On le sait, les microbes ont une étrange passion pour nos maisons, nos poignées de portes, et parfois même nos mains un peu trop distraites. Mais cette fois, ils auraient peut-être intérêt à revoir leur stratégie. Avec « Save and Clean », plus question de jouer à cache-cache.

Alors, si vous rêvez d’une maison impeccable et d’un combat microbien gagné par KO au premier round, le message est clair : plus de raison d’hésiter !