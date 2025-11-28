Recul marqué des prix alimentaires importés en octobre

Selon la note de conjoncture économique d’octobre 2025, élaborée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), les pays de l’UEMOA ont enregistré en septembre une évolution contrastée des prix des produits échangés sur le marché international.

L’indice des prix des principaux produits de base exportés par l’Union affiche une progression de 0,4 pour cent en glissement mensuel. Cette petite hausse, moins marquée que celle de 1,4 pour cent enregistrée en août, est tirée par le raffermissement des cours de plusieurs produits non énergétiques.

En tête, l’or et le café, dont les prix internationaux ont augmenté, soutenant la valeur des exportations des pays membres. La BCEAO souligne que cette tendance s’inscrit dans un contexte de demande soutenue et de volatilité modérée sur les marchés mondiaux.

Forte baisse des prix des produits alimentaires importés

En parallèle, l’indice des prix des principaux produits alimentaires importés par les pays de l’Union s’est contracté de 4,5 pour cent en septembre. Cette baisse marque un soulagement pour les économies de la région, qui restent très dépendantes des importations de produits alimentaires de base.

Le recul observé concerne plusieurs catégories de denrées, dans un contexte où les disponibilités mondiales se sont améliorées et où les tensions logistiques se sont atténuées sur certaines routes commerciales, signale Eco & Finances en vente ce jour.