Modernisation du système fiscal

Mise en place par le gouvernement grâce au Programme d'Appui à la Gouvernance Economique (PAGE), l'Unité de Politique Fiscale (UPF) sert d’outil aux services compétents, note Le Libéral paru mercredi.

Elle est chargée de contrôler de façon générale les activités de l’OTR (Office togolais des recettes), de proposer une stratégie visant à moderniser, simplifier et améliorer le système fiscal, de veiller à la cohérence des instruments fiscaux et parafiscaux ; de suivre et évaluer les politiques fiscales ; d’orienter la stratégie en matière de relations fiscales internationales.