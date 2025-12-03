Rubriques

Nokia va moderniser le réseau de l'opérateur Yas

L’opérateur de téléphonie mobile Yas Togo (ex-Togo Télécom) a signé un partenariat de sept ans avec Nokia afin de moderniser son réseau, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi par Togo Matin.

Nokia et Yas Togo veulent bâtir le réseau le plus avancé d’Afrique de l’Ouest © republicoftogo.com

D’un investissement global de 60 milliards de Fcfa, ce programme prévoit le déploiement de nouvelles installations mobiles et fixes, la mise à niveau de l’ensemble du réseau, et la construction d’une connectivité capable de soutenir les usages numériques de demain, notamment ceux liés à l’intelligence artificielle.

