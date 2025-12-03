Un discours 'qui veut changer la vie des Togolais'

Le discours de politique générale du président du Conseil continue de faire réagir. Dans son édition de mercredi, Le Messager revient longuement sur l’intervention qui, selon le journal, trace une ligne claire : la Ve République ne doit pas être une réforme théorique, mais une transformation concrète et palpable pour chaque Togolais.

Le quotidien note que Faure Gnassingbé, dont la vision a inspiré l’architecture institutionnelle actuelle, défend une approche résolument pragmatique.

Au cœur de son message, souligne Le Messager, une idée forte : désormais, la démocratie parlementaire doit produire des résultats visibles, du renforcement de la sécurité à l’amélioration des services publics, en passant par la décentralisation et l’équité territoriale.