Nouvelle identité

La TVT (télévision publique) veut se doter d’une nouvelle image. Première étape remplacer le logo vieillissant.

Un appel d’offres vient d’être lancé par le ministère de la Communication.

Seules les personnes morales (sociétés) peuvent concourir.

Le gagnant recevra un chèque de 2 millions de Fcfa.

Il s’agit de la création de seul logo et non de l’identité visuelle compète de la chaîne et de son habillage.

Cette démarche procède d'une volonté de modernisation du média public.