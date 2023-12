On y croit

La possibilité d'une baisse de l'inflation en 2024 dépend de divers facteurs économiques, politiques et sociaux. L'inflation est généralement mesurée par l'augmentation générale des prix des biens et services sur une période donnée.

Il est important de noter que les prévisions économiques sont sujettes à l'incertitude, et plusieurs facteurs interagissent de manière complexe. Les analystes économiques et les institutions financières tentent de prédire les tendances futures, mais les résultats peuvent varier en fonction de l'évolution des conditions économiques mondiales et nationales.

Une baisse de l’inflation est envisageable en 2024, mais cela dépendra de nombreux facteurs, et les prévisions peuvent évoluer en fonction des circonstances changeantes.

En tout état de cause, le gouvernement togolais a mis en place un dispositif destiné à contenir la hausse des prix pour soulager la population.

Ces mesures resteront en place jusqu’au reflux des prix, indique Waraa paru jeudi.