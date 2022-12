Or russe au Burkina

Le gouvernement du Burkina Faso a donné son accord pour l’octroi d’un nouveau permis d’exploitation d’une mine d’or à la société russe Nordgold Yimiougou, peut-on lire lundi dans Eco & Finances.

Un deal signé au moment ou des rumeurs de rapprochement entre la junte et le Kremlin se font de plus en plus insistantes.