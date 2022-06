Où sont mes valises ?

Nouvelle Tribune relate la mésaventure survenue à une vingtaine de passagers d’un vol Air France entre Paris et Lomé. Leurs valises n’ont pas été embarquées. Pas de quoi cependant en faire un article. Ce genre de désagrément arrive souvent partout dans le monde. Mais il encore plus fréquent depuis quelques mois. La reprise du trafic aérien après la pandémie a été plus rapide que prévue. Les grands aéroports européens manquent de personnels au sol. C’est l’une des raisons de ces couacs.

Les valises oubliées sont généralement acheminées par le vol suivant.