Ouverture de l'Assemblée de l'UIP

Mémounatou Ibrahima, présidente du Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) participe à partir de lundi à Genève (Suisse) à l’Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), indique Togo Matin paru lundi.

L’UIP est une organisation internationale qui rassemble les parlements du monde entier. Elle a été fondée en 1889 et a pour mission principale de promouvoir la démocratie et de renforcer le dialogue parlementaire entre les nations.

L'Assemblée de l'UIP est l'organe délibératif central de l'Union. Elle se réunit deux fois par an et rassemble des parlementaires des parlements membres pour débattre de questions d'actualité internationales, échanger des bonnes pratiques parlementaires et promouvoir les droits de l'homme, la paix et le développement durable.