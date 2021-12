Ouvrir le ciel africain

Le Togo a demandé aux Etats africains d’adhérer au plus vite Marché unique du transport aérien en Afrique (MUTAA), indique L’Economiste paru lundi.

Un appel lancé lors de la session de la Commission africaine de l’aviation civile (Cafac) à Kigali.

35 pays ont adhéré à ce jour au MUTAA, ce qui représente 85% du trafic aérien en Afrique.C’est le président Faure Gnassingbé qui a été chargé par l’Union africaine de la coordination de ce projet.

Le MUTAA est l’un des projets phare de l’Agenda 2063 de l’UA.

Il vise à promouvoir l'intégration économique et à stimuler le commerce à travers le transport aérien.

Face aux compagnies aériennes européennes et du Golfe, les Etats d’Afrique ont tout intérêt à lancer une politique de ciel ouvert et éviter ainsi de se livrer une concurrence inutile et coûteuse.