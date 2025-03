Paiements instantanés : un frein au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale

En dix ans, les paiements numériques, et plus particulièrement les systèmes de paiement instantané, ont joué un rôle majeur dans la lutte contre les flux financiers illicites au Togo, écrit Togo Matin paru lundi.

Grâce à la traçabilité des transactions, ces technologies permettent de réduire le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, en limitant les opérations anonymes et non déclarées.

Les systèmes de paiement instantané, qui garantissent des transactions rapides et sécurisées, obligent désormais les acteurs économiques à se conformer aux régulations financières. En intégrant des mécanismes de contrôle et de surveillance, ils facilitent la détection des transactions suspectes et améliorent la transparence financière.

Face à ces avancées, les gouvernements et institutions financières renforcent leur coopération pour optimiser ces outils, assurant ainsi une économie plus sécurisée et mieux régulée.