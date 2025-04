Participation citoyenne : Golfe 2 lance son Forum des contribuables

La commune Golfe 2 (Lomé) organise un Forum des contribuables, une initiative citoyenne visant à renforcer la transparence, l’inclusion et la participation active de la population dans la vie économique et sociale de la municipalité, annonce Nouvelle Opinion en kiosque ce jour.

À travers ce forum, les autorités locales souhaitent sensibiliser les citoyens sur l’importance de l’impôt local dans la construction d’une commune prospère et solidaire. L’événement ambitionne également de renforcer la confiance entre les contribuables et l’administration communale, en mettant en lumière la gestion des ressources collectées et les projets réalisés grâce aux contributions des citoyens.