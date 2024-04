Pas cher et de bonne qualité

Infinix est une marque de smartphones fondée en 2013, connue pour ses produits axés sur le rapport qualité-prix.

La marque est une filiale de Transsion Holdings, une entreprise qui possède également les marques Tecno et Itel, toutes centrées sur le marché des télécommunications mobiles en Afrique, en Asie et, plus récemment, en Europe de l'Est et en Amérique du Sud.

Les smartphones de cette marque sont maintenant disponibles au Togo, indique Togo Réveil en vente ce jour.