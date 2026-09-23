Pourquoi les jeunes s'entichent des boissons énergisantes, malgré les risques

Elles se glissent facilement dans les sacs, s'affichent dans les bars et accompagnent de plus en plus les journées des jeunes. Les boissons énergisantes sont devenues familières dans leur quotidien, indique Togo Matin paru mercredi.

Pour certains, elles permettent de combattre la fatigue ; pour d'autres, elles sont simplement appréciées pour leur goût. Entre influence des amis, réseaux sociaux et recherche de performance, plusieurs raisons expliquent cet engouement.

Mais leur consommation n'est pas sans danger pour la santé. Ces boissons contiennent des psychostimulants comme la caféine, souvent associée à de la taurine, du guarana ou du glucuronolactone, censés lutter contre la fatigue et stimuler certaines capacités mentales. Consommées en excès, elles peuvent toutefois provoquer des troubles cardiovasculaires (palpitations, douleurs thoraciques, hypertension), ainsi que des effets psycho-comportementaux comme l'irritabilité, la nervosité ou les troubles du sommeil.