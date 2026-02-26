Rubriques

Pouvoir d'achat : des signaux encourageants

Sur les marchés et dans les commerces de proximité, la question revient comme un leitmotiv : les dépenses du quotidien restent-elles supportables ?

L'inflation est en recul © republicoftogo.com

Sur les marchés et dans les commerces de proximité, la question revient comme un leitmotiv : les dépenses du quotidien restent-elles supportables ?

Selon Eco & Finances de ce jeudi, les données économiques récentes et les actions publiques engagées dans plusieurs secteurs clés dessinent une tendance globalement rassurante pour les ménages.

Sans verser dans l'optimisme béat, le tableau d'ensemble suggère que les efforts de stabilisation commencent à produire leurs effets, même si, sur le terrain, la prudence reste de mise pour de nombreuses familles.

