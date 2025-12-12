Rubriques

Entre droit et réalité sociale, l’épineux dossier foncier

Dans son édition de vendredi, le bimensuel Focus Infos revient sur un dossier sensible qui agite Lomé depuis plusieurs semaines : la récupération par l’État de réserves administratives occupées, parfois depuis des décennies, par des particuliers.

L’État reprend la main sur ses réserves © republicoftogo.com

Longtemps relégué au rang de dysfonctionnement chronique de la gouvernance foncière, le sujet a pris une dimension nationale depuis la fixation par les autorités d’une date butoir, le 20 novembre 2025, pour la libération des parcelles concernées.

Selon Focus Infos, cette décision a fait monter la tension dans la capitale. D’un côté, des occupants invoquent leur bonne foi, brandissant des documents parfois anciens ou contestés. De l’autre, l’administration rappelle l’impératif de protection du domaine public et la nécessité de mettre fin à des occupations jugées irrégulières.

Le journal souligne que ce bras de fer met en lumière des réalités complexes : précarité urbaine, fraudes documentaires, lenteurs administratives et absence de suivi rigoureux pendant des années.

Plus qu’un simple conflit foncier, l’affaire interroge, écrit Focus Infos, la capacité de l’État togolais à reprendre le contrôle effectif de ses biens et à imposer l’autorité publique dans un contexte social sensible.

