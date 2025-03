Produits alimentaires en légère baisse

La hausse des prix se poursuit. Eco & Finances publie jeudi les chiffres des l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.

Si les produits alimentaires connaissent une légère baisse en février 2025 (2,8% contre 2,9% le mois précédent) l’alcool bondi à +6,8% les restaurants et services +2,4% et eau et électricité +3,7%.