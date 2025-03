Que faire en cas de billet ou pièce détérioré ?

La BCEAO rappelle que tout billet ou pièce en circulation reste un moyen de paiement légal et que son refus dans les échanges commerciaux est une infraction punie par la loi. Ce rappel est relayé lundi par Eco & Finances.

Cette tendance au rejet des billets altérés ou des pièces défraîchies crée des tensions entre vendeurs et acheteurs, mais aussi des pertes financières pour certains citoyens qui se retrouvent avec des moyens de paiement refusés.

En réalité, seule la BCEAO est habilitée à décider du retrait des billets et pièces de la circulation, et non les particuliers ou commerçants.

Face à un billet trop usé, déchiré ou une pièce dégradée, la BCEAO recommande de les échanger dans une banque commerciale, qui pourra les remplacer selon les normes établies.

Toute personne confrontée à un refus de transaction peut également signaler cette infraction aux autorités compétentes au Togo.