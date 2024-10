Rapidité et technique individuelle

Le football traditionnel a longtemps dominé la scène sportive en Afrique, mais une variante plus dynamique et conviviale gagne en popularité : le Maracana.

Les Togolais se démarquent particulièrement dans cette discipline, comme en témoigne leur récente victoire lors de la Coupe du Monde de Maracana, qui s'est tenue en Côte d’Ivoire. Le 28 septembre dernier, l'équipe togolaise a brillé en battant largement la Guinée-Bissau, avec un score impressionnant de 6 à 1.

La compétition, toujours en cours, continue de montrer la suprématie du Togo dans ce sport émergent, souligne Eco & Finances paru ce jour.

Le Maracana est une forme de football à six joueurs, jouée sur des terrains plus petits que ceux du football traditionnel.

Contrairement au football à onze, le Maracana met l'accent sur la rapidité, la technique individuelle et le jeu collectif, avec des matchs plus courts et intenses. Ce sport est souvent pratiqué sur des terrains en béton ou en gazon synthétique, et il se rapproche de certaines variantes comme le futsal ou le football à 7, mais avec des règles spécifiques qui le distinguent.