Rapprochement entre Ouaga et Moscou

Togo Matin paru lundi estime que le Burkina Faso est en train d’opérer un rapprochement avec la Russie, notamment sur le plan militaire.

Le liens étroits entre Ouagadougou et Bamako constituent un indicateur sérieux. Et que penser des manifestations contre la France de plus en plus fréquentes dans la capitale burkinabé.

Une situation suivie avec attention dans le pays voisin, le Togo.