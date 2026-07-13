Lire et comprendre

L'hôpital DOGTA-LAFIÈ a lancé son magazine institutionnel. Baptisé « Lafiè-Magazine », ce support a pour vocation de rendre l'information médicale plus lisible, plus utile et accessible à tous, indique La Nouvelle République dans son édition de lundi.

Inauguré le 26 avril 2023 par Faure Gnassingbé, l’établissement est le premier hôpital de référence du Togo. Situé à Agoè-Nyivé, à l'entrée nord de Lomé, il s'étend sur environ 11 000 m² et dispose du plateau technique le plus moderne de la sous-région, avec notamment six salles d'opération dont deux hyper-aseptiques, un plateau robotique médical et un laboratoire polyfonctionnel.

Porté par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et géré au quotidien par la Société de gestion hospitalière (SOGEHP), l'établissement emploie environ 580 personnes, dont 79 médecins. Il couvre un large éventail de spécialités : médecine générale, chirurgie, gynécologie-obstétrique, cardiologie, néonatologie, pédiatrie, ophtalmologie, urologie et imagerie médicale.