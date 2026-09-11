Retraits mobile money : quand chaque franc compte pour les usagers

Les frais de retrait appliqués par les opérateurs de mobile money suscitent le mécontentement des clients, rapporte Togo Matin. Un sujet récurrent.

Les deux principaux opérateurs du marché, T-Money (Mixx by Yas, ex-Togocom) et Flooz (Moov Africa), se partagent l'essentiel des transactions mobile money du pays, T-Money captant environ 60 % du marché contre 40 % pour Flooz. Or, chaque retrait est soumis à des frais qui s'ajoutent à une taxe sur les activités financières (TAF) de 10 %, appliquée depuis janvier 2024 sur les commissions elles-mêmes, une charge qui, cumulée aux frais de base, finit par peser sensiblement sur les petites transactions du quotidien.

Un nouvel opérateur, Gozem Money, a fait son entrée sur le marché en octobre 2025, avec la promesse de frais de retrait jusqu'à cinq fois inférieurs à ceux pratiqués par ses concurrents. Une offensive tarifaire qui pourrait, à terme, exercer une pression à la baisse sur l'ensemble du secteur, dans un marché où les usagers se sentent souvent pris en étau entre deux opérateurs dominants aux tarifs jugés peu compétitifs.