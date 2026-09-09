Les travaux entre Agbodrafo et Kpémé avancent selon le calendrier prévu

Les travaux de protection côtière menés sur le segment Agbodrafo-Goumoukopé-Gbodjomé-Kpémé progressent conformément au calendrier fixé, rapporte L'Économiste.

Sur les 26 épis prévus au total sur cet axe littoral, 25 ont d'ores et déjà été installés.

Ces ouvrages, construits perpendiculairement à la côte pour freiner les courants et limiter le déplacement des sédiments, s'inscrivent dans le cadre du Programme d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP-Togo), financé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement (AFD) et Invest International.

Ils visent à contenir l'érosion marine qui menace depuis des années les habitations, les infrastructures et les terres agricoles de cette zone du littoral.