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Les travaux entre Agbodrafo et Kpémé avancent selon le calendrier prévu

Les travaux de protection côtière menés sur le segment Agbodrafo-Goumoukopé-Gbodjomé-Kpémé progressent conformément au calendrier fixé, rapporte L'Économiste.

La mer avale tout © republicoftogo.com

Les travaux de protection côtière menés sur le segment Agbodrafo-Goumoukopé-Gbodjomé-Kpémé progressent conformément au calendrier fixé, rapporte L'Économiste.

Sur les 26 épis prévus au total sur cet axe littoral, 25 ont d'ores et déjà été installés.

Ces ouvrages, construits perpendiculairement à la côte pour freiner les courants et limiter le déplacement des sédiments, s'inscrivent dans le cadre du Programme d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP-Togo), financé par la Banque mondiale, l'Agence française de développement (AFD) et Invest International. 

Ils visent à contenir l'érosion marine qui menace depuis des années les habitations, les infrastructures et les terres agricoles de cette zone du littoral.

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L'Economiste N°927.pdf

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