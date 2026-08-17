Saveurs chinoises

Vendredi dernier, à l'occasion du Festival La Marmite (FESMA), la Chine a organisé une dégustation de ses plats traditionnels, rapporte Togo Matin.

Une occasion de fusionner les saveurs africaines et asiatiques, créant un dialogue culinaire inédit entre les deux continents.

Les visiteurs ont ainsi pu découvrir plusieurs mets emblématiques de la gastronomie chinoise, parmi lesquels : les raviolis (jiaozi), fourrés à la viande ou aux légumes, le canard laqué, plat festif par excellence, le riz sauté (chao fan), accompagné de légumes et de protéines ou encore les nouilles sautées (chow mein) ;