SCHOOL AMU Change la Donne

L’accès aux soins de santé pour tous est une priorité essentielle du gouvernement togolais. Dans cette dynamique, le programme SCHOOL AMU, lancé sous l’impulsion du président Faure Gnassingbé, s’inscrit comme un levier fondamental pour garantir une couverture médicale aux élèves et ainsi renforcer leur bien-être et leur réussite scolaire.

Le programme SCHOOL AMU (Assurance Maladie Universelle pour les élèves) vise à offrir aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire, qu’ils soient inscrits dans des établissements publics ou privés, un accès facilité aux soins de santé. Cette initiative gouvernementale répond à un besoin crucial : assurer une prise en charge médicale rapide et efficace pour les jeunes apprenants, en particulier dans les zones rurales où les infrastructures sanitaires sont souvent insuffisantes.

Grâce à ce programme, les élèves bénéficient de consultations médicales gratuites, de soins préventifs et curatifs, ainsi que d’un accès facilité aux médicaments essentiels. De plus, des campagnes de sensibilisation à l’hygiène et à la prévention des maladies sont intégrées afin d’améliorer durablement la santé des jeunes Togolais.

SCHOOL AMU ne se limite pas uniquement à l’aspect médical. Il représente également un investissement majeur dans le capital humain du pays, en s’appuyant sur le principe que des élèves en bonne santé sont plus aptes à apprendre et à réussir leur parcours scolaire.

L’absentéisme scolaire, souvent lié aux maladies non prises en charge, constitue un frein majeur à la réussite éducative. En facilitant l’accès aux soins et en réduisant le nombre de jours d’absence pour raisons de santé, SCHOOL AMU contribue activement à l’amélioration des performances académiques et au développement du potentiel des jeunes Togolais.

SCHOOL AMU est une extension de l’Assurance Maladie Universelle (AMU), un programme phare du gouvernement togolais qui vise à garantir une couverture santé pour l’ensemble des citoyens, y compris les groupes les plus vulnérables.

Le financement de ce programme repose sur un partenariat public-privé impliquant l’État, les établissements scolaires et divers acteurs du secteur de la santé. Grâce à cette synergie, SCHOOL AMU bénéficie d’une gestion efficace et d’un déploiement progressif sur l’ensemble du territoire national.

Avec SCHOOL AMU, le Togo se positionne comme un modèle en matière d’accès aux soins pour les élèves, illustrant une volonté forte de rendre la couverture médicale universelle une réalité tangible, souligne Le Magnan Libéré paru mercredi.