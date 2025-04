Six pages d’huissiers, un peu de diplomatie, et beaucoup de savon

Le dernier numéro de Togo Matin, paru ce mercredi, réserve une surprise de taille à ses lecteurs : six pleines pages d’annonces légales.

Oui, vous avez bien lu. Sur douze pages au total, la moitié est dédiée aux exploits littéraires d’huissiers de justice et aux décisions du tribunal de commerce. De quoi ravir les amateurs de procédures bien ficelées… et frustrer les lecteurs en quête de scoops croustillants.

Heureusement, Togo Matin ne s’arrête pas aux injonctions et convocations : il évoque aussi les festivités de l’indépendance (qui approchent à grands pas), la diplomatie made in Lomé avec Faure Gnassingbé en médiateur entre Kinshasa et Kigali, et, cerise sur le savon, l’histoire inspirante d’une veuve de Kara devenue reine des bulles grâce à sa petite entreprise de fabrication de savon artisanal.

Entre paperasse juridique et mousse parfumée, Togo Matin nous offre une lecture à la fois sérieuse… et légèrement détonante.