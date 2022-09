Soif de financement

Serge Ekue, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Gilles Guerard, président du conseil d’administration de la société Coca-Cola Donga Bottling Company SA ont procédé à la signature d’un contrat de prêt d’un montant de 20 milliards de Fcfa pour l’implantation et l’exploitation d’un complexe brassicole et d’une ligne de fabrication de canettes dans la zone industrielle de Seme-Podji au Bénin.

Eco & Finances paru mercredi mentionne l’accord reprenant le communiqué publié par la BOAD.

Le projet vise à apporter une contribution à l’approvisionnement du marché en produits de qualité, la création d’emplois et la création de richesses.