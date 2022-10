Soif de foot

La Fédération togolaise de football (FTF) a trouvé un nouveau sponsor. One Beer, une bière d'origine française, va mettre, via son distributeur local, 100 millions de Fcfa sur la table pour devenir partenaire de plusieurs évènements dont Beach soccer, la Coupe de l’Indépendance, la finale de la Coupe du Togo et de la cérémonie des Awards du football, notamment.

