Stratégie africaine

Le Groupe Duval (immobilier, distribution, agroalimentaire, assurances) vient de créer un conseil stratégique Afrique.

‘C’est en investisseur responsable que le Groupe Duval s’engage en Afrique. Nous imaginons et construisons les solutions pour une ville d’avenir plus durable. Nous offrons des services financiers et d’assurance inclusifs. Nous accompagnons les enseignes de la grande distribution afin de répondre aux besoins des consommateur’, affirme Louis-Victor Duval, directeur général adjoint du Groupe Duval dans un communiqué publié lundi par Economie & Développement.

Deux personnalités connues au Togo font leur entrée. L’Ivoirien Thierry Tanoh, ancien patron d’Ecobank, et la Togolaise Rachel Lawson, spécialiste en capital-investissement et en fusions/acquisitions.