Télécoms : une croissance soutenue dans un monde connecté

Le secteur des télécommunications est en forte croissance, souligne mardi Le Médium.

Les opérateurs ont réalisé d’importants investissements, les clients sont de plus en plus nombreux et l’accès à l’internet mobile a boosté l’activité.

Le chiffre d’affaires des deux opérateurs Togocom et Moov Africa Togo est en hausse.