Togo–Cambodge : un dialogue pour dynamiser le commerce et les investissements

La récente visite du chef de la diplomatie togolaise au Cambodge marque une nouvelle étape dans le développement des relations entre les deux pays, écrit Togo Réveil paru vendredi.

Cette mission diplomatique a permis d’explorer des pistes concrètes pour intensifier la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines du commerce, des investissements et de la gouvernance.

Le Cambodge, monarchie constitutionnelle d’Asie du Sud-Est, est reconnu pour sa politique d’ouverture économique et son climat favorable aux investisseurs étrangers. Le pays attire de plus en plus de partenaires internationaux, grâce à une législation incitative et une volonté affirmée de moderniser son économie.

Dans ce contexte, le Togo voit une opportunité de diversifier ses partenariats économiques, en misant sur des échanges commerciaux plus dynamiques et sur l’attraction d’investissements cambodgiens dans des secteurs porteurs tels que les infrastructures, l’agro-industrie ou encore les technologies.

Le Togo et le Cambodge entretiennent des relations diplomatiques depuis 15 ans, mais la coopération restait jusqu’ici limitée. La visite de Robert Dussey vise donc à donner un nouvel élan à ce partenariat.