Tout est bon

Les feuilles de baobab bio, surtout jeunes sont très appréciées des Togolais, indique Chronique de la Semaine paru jeudi.

Elles peuvent être utilisées crues, bouillies ou séchées et même en poudre comme condiments dans les soupes et sauces. Ses feuilles sont une excellente source de vitamine A, calcium, fer, potassium, magnésium, manganèse, molybdène et de phosphore.

Bref, tout pour être en pleine forme.