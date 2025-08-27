Rubriques

Toyota mise sur Lomé pour sa stratégie ouest-africaine

Le géant automobile japonais Toyota a annoncé la semaine dernière l’implantation d’une plateforme de distribution au port autonome de Lomé, confirmant ainsi la vocation logistique croissante du Togo en Afrique de l’Ouest.

Lomé consolide son rôle de plateforme commerciale

L’information a été révélée à Yokohama, lors d’un entretien entre le président-directeur général du constructeur et le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé. Info à lire mercredi dans Le Messager.

Concrètement, les véhicules importés par Toyota seront débarqués directement à Lomé avant d’être redistribués vers les pays de la sous-région. Cette décision positionne le port de Lomé comme un hub logistique stratégique, renforçant son rôle central dans le commerce international et la chaîne d’approvisionnement automobile.

Déjà considéré comme l’un des ports les plus performants et compétitifs d’Afrique de l’Ouest, Lomé bénéficie de sa profondeur naturelle, de ses infrastructures modernes et de son cadre réglementaire attractif. L’arrivée de Toyota devrait stimuler davantage les activités portuaires, générer des emplois, et accroître l’attractivité du Togo en tant que plaque tournante régionale pour le transport et la distribution.

